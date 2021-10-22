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Политолог Ищенко: США пытались уговорить Россию отказаться от Китая
Политика
Политолог Ищенко: США пытались уговорить Россию отказаться от Китая
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 октября. Приезд заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву — это попытка без торгов уговорить Россию бросить Китай. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко.

Представитель Белого дома приехала в столицу РФ, чтобы обсудить с Кремлем Украину. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» обсудил последствия поездки американского политика.

«Это последствия попытки американцев уговорить Россию на пустом месте, без каких бы то ни было компенсаций, отказаться от союза с Китаем. То есть, американцы в качестве компенсации предлагают Украину. С тем же успехом они могли еще и Гаити предложить. Примерно такая же черная дыра, только на Гаити надо меньше денег тратить», — подчеркнул Ищенко.

Global Look Press / Rod Lamkey

Он добавил, что в Москве это даже обсуждать не захотели. Он назвал это верным шагом, поскольку США сольют в СМИ информацию, что в РФ бросили КНР. Политолог уверен, что вопрос Украины в России никогда не будут обсуждать.

Ранее Ищенко заявил, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд относится к высокопоставленным чиновником, но она не отвечает за принятие решений. Переговоры ожидаемо ничего не изменили.

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