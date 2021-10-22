Прокуратура Южно-Сахалинска помогла семье получить пригодную для жилья квартиру

Южно-Сахалинск, 22 октября. Местный житель Южно-Сахалинска обратился в прокуратуру с просьбой помочь в получении пригодной для проживания квартиры. До этого мужчина вместе со своей семьей проживал в доме с частично обрушившимися потолочными перекрытиями.

Прокуратурой была организована проверка. Установлено, что семья проживала в доме, который находился в аварийном состоянии. Это представляло угрозу жизни и здоровью людей. Об этом рассказали в ведомстве.

Дом был признан непригодным для проживания еще в 2019 году, однако администрация Южно-Сахалинска не приняла меры по переселению граждан и не предоставила семье благоустроенную квартиру.

В адрес администрации города было вынесено уведомление об устранении нарушений законодательства. Муниципалитетом были приняты меры к восстановлению жилищных прав семьи и предоставление другого жилья.

Ранее президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность выделения 4,6 млрд рублей на расселение аварийного жилья в Сахалинской области.