Бастрыкин взял под контроль расследование гибели детей при пожаре под Ростовом

Москва, 22 октября. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход проведения проверки по факту пожара в Ростовской области, где погибли дети.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде подготовить доклад о причинах произошедшего. Об этом заявили в пресс-службе СКР.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о первоначально установленных обстоятельствах и причинах произошедшего. Дальнейший ход проведения проверки поставлен на контроль», — сказано в сообщении.

Ранее при пожаре в частном домовладении, расположенном в хуторе Байков Зимовниковского района Ростовской области, погибли трое детей. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, пожар произошел в доме на улице Центральная. После того как возгорание было локализовано, на месте происшествия были обнаружены тела троих мальчиков: шести, четырех и трех лет.