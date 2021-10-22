Семья актрисы Поплавской переживает потерю второго близкого человека за полгода

Москва, 22 октября. Актриса Яна Поплавская потеряла второго близкого человека за полгода, на 87 году жизни скончался отец ее супруга радиоведущего Евгения Яковлева Анатолий.

Поплавская поделилась переживаниями с подписчиками в соцсети Instagram. Артистка призналась, что относилась к родителю мужа как к родному отцу.

«Не стало папы, папы моего мужа. Дома мы всегда говорили "наш папа". Светлый, добрый, невозможно теплый и какой-то очень родной человек. Мы с ним сразу полюбили друг друга, с первой минуты», — написала Поплавская.

Мужчина был военным летчиком и, по словам Поплавской, очень эрудированным человеком. Он любил рассказывать увлекательные истории и всячески помогал в строительстве семейного дома. К сыну свекор относился с трогательной заботой, подчеркнула артистка.

«Всегда боялся, что Женя может проспать свой утренний эфир в "Вестях" и звонил ему в 5.40 утра, меня это всегда так трогало, до слез. Почему же так несправедливо устроена жизнь, хорошие люди, любимые, нужные уходят, а другие злобные, подлые, страшные своей чернотой люди живут? Я не могу слышать больше слова "ковид" и "рак". Мы осиротели», — поделилась переживаниями актриса.

Семья актрисы переживает потерю близкого человека второй раз за полгода. В конце мая актриса потеряла своего отца, журналиста-международника Евгения Поплавского. Родители артистки недолго прожили в браке, но отец принимал участие в воспитании Поплавской и имел уважительные отношения с ее отчимом, режиссером Владимиром Александровым. Евгений Поплавский скончался в возрасте 86 лет.

Ранее Поплавская опубликовала пост в Instagram, посвященный современным звездам. По ее мнению, современным представителям шоу-бизнеса далеко до представителей «старой школы», так как они не обладают подобным чувством юмора и адекватностью.