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Семья актрисы Поплавской переживает потерю второго близкого человека за полгода
Шоу-бизнес
Семья актрисы Поплавской переживает потерю второго близкого человека за полгода
instagram.com  /  @Яна Поплавская

Москва, 22 октября. Актриса Яна Поплавская потеряла второго близкого человека за полгода, на 87 году жизни скончался отец ее супруга радиоведущего Евгения Яковлева Анатолий.

Поплавская поделилась переживаниями с подписчиками в соцсети Instagram. Артистка призналась, что относилась к родителю мужа как к родному отцу.

«Не стало папы, папы моего мужа. Дома мы всегда говорили "наш папа". Светлый, добрый, невозможно теплый и какой-то очень родной человек. Мы с ним сразу полюбили друг друга, с первой минуты», — написала Поплавская.

Мужчина был военным летчиком и, по словам Поплавской, очень эрудированным человеком. Он любил рассказывать увлекательные истории и всячески помогал в строительстве семейного дома. К сыну свекор относился с трогательной заботой, подчеркнула артистка.

«Всегда боялся, что Женя может проспать свой утренний эфир в "Вестях" и звонил ему в 5.40 утра, меня это всегда так трогало, до слез. Почему же так несправедливо устроена жизнь, хорошие люди, любимые, нужные уходят, а другие злобные, подлые, страшные своей чернотой люди живут? Я не могу слышать больше слова "ковид" и "рак". Мы осиротели», — поделилась переживаниями актриса.

Семья актрисы переживает потерю близкого человека второй раз за полгода. В конце мая актриса потеряла своего отца, журналиста-международника Евгения Поплавского. Родители артистки недолго прожили в браке, но отец принимал участие в воспитании Поплавской и имел уважительные отношения с ее отчимом, режиссером Владимиром Александровым. Евгений Поплавский скончался в возрасте 86 лет.

Ранее Поплавская опубликовала пост в Instagram, посвященный современным звездам. По ее мнению, современным представителям шоу-бизнеса далеко до представителей «старой школы», так как они не обладают подобным чувством юмора и адекватностью.

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