Instagram разрешил пользователям публиковать контент через браузер

Сан-Франциско, 22 октября. Социальная сеть Instagram запустила функцию, которая позволяет публиковать фото и видео через браузер компьютера. Раньше возможность загружать контент была доступна только через мобильные устройства.

Теперь пользователи Instagram смогут публиковать фото и видео длительностью до минуты через компьютер, рассказали в пресс-службе социальной сети. Ранее через браузер было доступно только просматривать и оценивать публикации пользователей.

Создатели запустили функцию Collabs, которая позволяет отметить в качестве автора публикации еще одного человека. Так, пост появится в ленте у подписчиков обоих пользователей. Они будут иметь общие комментарии и счетчик лайков. В скором времени в Instagram может появиться функция сбора пожертвований для некоммерческих организаций.

Недавно в Сети появились секретные записи Facebook, раскрывающие приоритетные направления приложения Instagram, которые приносят больше всего денег.