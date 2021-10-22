Полиция проверяет сообщение о стрельбе в школе в Алтайском крае

Бийск, 22 октября. Полиция Алтайского края проверяет сообщение об угрозах стрельбы в школе №34 города Бийск.

Поступила информация, что шестиклассник школы №34 намерен принести в школу оружие и расстрелять детей. Об этом сообщил источник из оперативных служб региона, передает ТАСС.

«Появилась информация, что ученик 6-го класса школы в Бийске заявил о намерении принести в школу оружие и расстрелять детей. Об этом якобы сообщила в соцсетях мать одного из школьников. В учреждении работают сотрудники правоохранительных органов, проводится работа с родителями ребенка», — заявил он.

Предварительно, сообщение могли распространить школьники, чтобы сорвать уроки. В пресс-службе МВД РФ по Алтайскому краю не стали комментировать ситуацию.

Ранее СК возбудил два уголовных дела после стрельбы в школе под Пермью. Уголовные дела открыли по статье о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Стрельбу открыл ученик шестого класса. Он выстрелил дважды из оружия в школе в Октябрьском округе, подросток был задержан.