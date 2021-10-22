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Японский эксперт Сугиура назвал Россию надежным поставщиком газа

  /   Обновлено: 22 октября 2021 07:36
Политика
Японский эксперт Сугиура назвал Россию надежным поставщиком газа
pxhere.com

Токио, 22 октября. Россия никогда не пользовалась поставками газа в Европу как политическим инструментом, это очень надежный и стабильный источник, заявил исследователь Института экономических исследований Северной Азии (ERINA) в Японии Тосихиро Сугиура.

Сугиура всю жизнь проработал в отрасли природного газа и нефти, еще со времен Советского Союза, участвовал в строительстве газопровода из Западной Сибири в Западную Германию. По этому трубопроводу из Западной Сибири – СССР, затем России в Европу уже более 50 лет поставляется природный газ, и ни разу на весь этот внушительный срок газ не использовался в политических целях, подчеркнул ученый.

«Даже когда распался Советский Союз, из Западной Сибири в Европу продолжал идти газ по этому трубопроводу. Природный газ шел, не останавливаясь ни разу», — сообщил эксперт в беседе с РИА Новости.

Люди, которые работали с Россией, придерживаются такой же точки зрения. Россия – это чрезвычайно заслуживающий доверия поставщик природного газа, заключил японец.

Тем временем правительство Франции решило заморозить цены на газ в стране до конца 2022 года, сообщил в эфире телеканала TF1 премьер-министр Жан Кастекс.

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