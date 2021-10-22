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Байден считает, что газ не подешевеет до 2022 года
Экономика
Байден считает, что газ не подешевеет до 2022 года
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 22 октября. Американский лидер Джозеф Байден дал прогноз по ситуации с ценами на газ.

Байден считает, что до 2022 года цены на газ не будут снижаться. Об этом президент США заявил в ходе общения с избирателями в формате таунхолла на телеканале CNN.

«Мое предположение состоит в том, что цены на газ начнут снижаться в начале 2022 года. Я не считаю, что до тех пор произойдет что-либо, что существенно повлияет на цены», — сказал он.

Ранее сообщалось, что природный газ снизился в цене на открытии европейских торгов. Согласно информации с торгов на платформе в Лондоне, природный газ стал стоить примерно 980 долларов за одну тысячу кубических метров. Ценник на ноябрьский фьючерс в рамках нидерландского хаба TTF опустился до 983,5 доллара за тысячу «кубов».

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