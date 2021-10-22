Байден считает, что газ не подешевеет до 2022 года

Вашингтон, 22 октября. Американский лидер Джозеф Байден дал прогноз по ситуации с ценами на газ.

Байден считает, что до 2022 года цены на газ не будут снижаться. Об этом президент США заявил в ходе общения с избирателями в формате таунхолла на телеканале CNN.

«Мое предположение состоит в том, что цены на газ начнут снижаться в начале 2022 года. Я не считаю, что до тех пор произойдет что-либо, что существенно повлияет на цены», — сказал он.

Ранее сообщалось, что природный газ снизился в цене на открытии европейских торгов. Согласно информации с торгов на платформе в Лондоне, природный газ стал стоить примерно 980 долларов за одну тысячу кубических метров. Ценник на ноябрьский фьючерс в рамках нидерландского хаба TTF опустился до 983,5 доллара за тысячу «кубов».