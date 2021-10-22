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Полиция США обнаружила останки жениха загадочно скончавшийся американки
Происшествия
Полиция США обнаружила останки жениха загадочно скончавшийся американки
flickr.com  /  Jason Lawrence

Таллахасси, 22 октября. Судмедэксперты из США сообщили, что обнаруженные на территории Флориды человеческие останки принадлежат Брайану Лондри. Он является беглым женихом Габриэллы Петито, которая ранее загадочно скончалась. Соответствующей информацией поделились в ФБР.

Опознание, произведенное на основании стоматологической информации, приближает конец загадочной трагедии, за которой больше месяца наблюдает все Соединенные Штаты. Родные Лондри недавно сообщили во время беседы с правоохранителями, что после возвращения домой он мог пойти в поход в природный заповедник, который находится недалеко от его жилища во Флориде. Спасатели вели поисковые работы больше шести месяцев.

Останки и ноутбук Лондри обнаружили в природном заповеднике во Флориде, в районе, территория которого еще недавно была скрыта водой. Специалисты будут вынуждены установить причину смерти молодого американца и детали происшествия.

Лондри пропал в сентябре после того, как в одиночестве вернулся домой из путешествия на машине, в котором он находился с 22-летней Петито. Позднее молодую девушку обнаружили задушенной.

Наркоман ранее расстрелял трех взрослых и младенца на территории Флориды. После атаки преступника задержали сотрудники правоохранительных органов.

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