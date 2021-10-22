Росрыболовство посчитает популяцию тихоокеанских лососей у берегов Сахалина

Южно-Сахалинск, 22 октября. Научно-исследовательское судно Росрыболовства «Владимир Сафонов» проведет исследования тихоокеанского лосося в Японском море. Экспедиция началась из Владивостока.

Ученые посчитают численность молоди лососевых, которые скатились с рек подзоны Приморье и юго-западного Сахалина. Исследование откочевавших особей пройдет в Охотском и Беринговом морях.

Изучение количества рыб в Японском море стало актуальным из-за увеличения подходов кеты и горбуши в Приморье. Это позволило открыть промышленный лов горбуши в Приморском крае в нечетный год.

В ходе исследований также будут изучены скопления сардины-иваси цусимской популяции, японской скумбрии и других видов рыб. В ходе экспедиции ученые проведут замеры и отборы проб и понаблюдают за морскими млекопитающими.

Недавно огромную луна-рыбу размером около двух тонн выловили у северного побережья Африки в Средиземном море. Особь в длину достигала 3,2 метра, а в ширину почти три метра.