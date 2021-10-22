Политолог Ищенко: через эсминец Chafee США нарушали международные нормы

Москва, 22 октября. Провокация американцев с эсминцем Chafee в Японском море — это прямое нарушение международных норм. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о попытке эсминца ВМС США Chafee нарушить государственную границу России в Японском море. Американский корабль приблизился к территориальным водам РФ, после чего предпринял попытку пересечь государственную границу. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» прокомментировал ситуацию.

«Там традиционный конфликт с Америкой. Он никак не связан с приездом и отъездом Нуланд. Там постоянно американцы демонстрируют, что они несогласны с тем, что Россия включила залив Петра Великого целиком в свои территориальные воды. В принципе, такое право у России есть, на основании международных норм», — рассказал Ищенко.

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Он добавил, что в США технически могут с этим не соглашаться. В соответствии с международными нормами не имеет значения, признает ли то или иное государство чьи-либо территории. Правила устанавливает тот, кто реально владеет этой зоной.

Ранее читатели немецких СМИ заявили, что провокация в Японском море с участием эсминца ВМС США Chafee требует от России жестких и решительных ответных действий.