Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 08:17
08:09
Происшествия
Застрелянная Алеком Болдуином на съемках оператор Галина Хатчинс выросла в СССР
08:07
Политика
Политолог Ищенко вспомнил о попытке НАТО обманом прервать сотрудничество России и Китая
08:04
Политика
Пушков раскритиковал слова Столтенберга о готовности диалога с Россией
08:03
Общество
Потеря веса и аппетита может говорить о раке поджелудочной железы
08:03
Политика
Политолог Ищенко: США пытались уговорить Россию отказаться от Китая
08:02
Общество
Прокуратура Южно-Сахалинска помогла семье получить пригодную для жилья квартиру
08:00
Происшествия
Бастрыкин взял под контроль расследование гибели детей при пожаре под Ростовом
08:00
Шоу-бизнес
Семья актрисы Поплавской переживает потерю второго близкого человека за полгода
08:00
Весь мир
Поколение зумеров не намерено голосовать за Эрдогана и правящую партию Турции
08:00
Общество
Доктор Мясников: «Как обзавестись пуленепробиваемой защитой от коронавируса»
Все новости

Отмену необходимости госрегистрации сои с ГМО могут продлить на 2022 год
Экономика
Отмену необходимости госрегистрации сои с ГМО могут продлить на 2022 год
pixabay.com

Москва, 22 октября. Минсельхоз предложил продлить на следующий год отмену необходимости госрегистрации соевых бобов и шрота с применением генно-модифицированных организмов (ГМО).

В апреле прошлого года правительство приняло постановление о том, что государственная регистрация ГМО-продукции, безопасность которой подтвердил Россельхознадзор, для производства кормов для животных не требовалась до 1 января 2021 года. Позже срок был продлен до января 2022 года.

Проект постановления кабмина о новом продлении соответствующего положения опубликован на портале проектов правовых актов. В пояснительной записке к проекту Минсельхоз обращает внимание на истечение срока действия документа.

«В этой связи с 1 января 2022 года фактически будет введен запрет ввоза соевых бобов, содержащих ГМО, что ставит под угрозу ‎как проходящую заготовительную кампанию, так и бизнес-планы всех животноводческих и птицеводческих компаний, и, как следствие, негативно скажется на ценах на корма», — говорится в записке.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России преждевременно широко использовать ГМО-продукты, как это делают в США. Мнением глава государства поделился во время выступления перед школьниками в детском центре «Океан» во Владивостоке.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Отмену необходимости госрегистрации сои с ГМО могут продлить на 2022 год
минсельхоз гмо соя
Комментировать