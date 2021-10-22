Отмену необходимости госрегистрации сои с ГМО могут продлить на 2022 год

Москва, 22 октября. Минсельхоз предложил продлить на следующий год отмену необходимости госрегистрации соевых бобов и шрота с применением генно-модифицированных организмов (ГМО).

В апреле прошлого года правительство приняло постановление о том, что государственная регистрация ГМО-продукции, безопасность которой подтвердил Россельхознадзор, для производства кормов для животных не требовалась до 1 января 2021 года. Позже срок был продлен до января 2022 года.

Проект постановления кабмина о новом продлении соответствующего положения опубликован на портале проектов правовых актов. В пояснительной записке к проекту Минсельхоз обращает внимание на истечение срока действия документа.

«В этой связи с 1 января 2022 года фактически будет введен запрет ввоза соевых бобов, содержащих ГМО, что ставит под угрозу ‎как проходящую заготовительную кампанию, так и бизнес-планы всех животноводческих и птицеводческих компаний, и, как следствие, негативно скажется на ценах на корма», — говорится в записке.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России преждевременно широко использовать ГМО-продукты, как это делают в США. Мнением глава государства поделился во время выступления перед школьниками в детском центре «Океан» во Владивостоке.