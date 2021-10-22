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Психотерапевт Кульгавчук предложил включить беседы о контрацепции в программу ОБЖ
Общество
Психотерапевт Кульгавчук предложил включить беседы о контрацепции в программу ОБЖ
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Москва, 22 октября. Культура интимных отношений среди россиян слабо развита, поскольку распространена информация низкого качества. Чтобы изменить это, врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук предложил ввести преподавание базовых знаний о контрацепции в программу ОБЖ.

По его словам, это уменьшит случаи подростковой беременности, а также снизит распространение заболеваний, передающихся половым путем. Кульгавчук предлагает объяснять школьникам базовые вещи, такие как способы защиты от ЗППП и опасность беспорядочных половых связей. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Можно, например, давать эту главу на самостоятельное изучение. Часто говорят, что нет столько специалистов, которые могли бы вести эти уроки, но ведь дети умеют читать. Почему бы просто не добавить эту важную главу в учебники, написанную профессионалами?» — считает Кульгавчук.

Психотерапевт сравнил важность этих знаний с подготовкой будущих водителей в автошколе: они учатся, чтобы не попасть в аварию. Также, по его мнению, и с интимными отношениями. Подростки должны понимать всю ответственность и быть в курсе опасности ЗППП, а также знать о способах избежать нежелательной беременности.

Однако родители школьников подобные практики принимать отказываются. Так, учительница биологии в Петербурге уволилась из-за поступивших на нее жалоб, поскольку в свободное от работы время она вела блог о здоровом отношении к своему телу.

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образование сексолог контрацепция зппп нежелательная беременность
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