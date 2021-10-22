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Средний чек онлайн-покупок продуктов питания вырос перед нерабочими днями в России
Экономика
Средний чек онлайн-покупок продуктов питания вырос перед нерабочими днями в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 октября. Россияне в преддверии нерабочих дней закупились электроникой, продуктами и одеждой.

Аналитики промониторили средние суммы онлайн-покупок в разных категориях товаров с 19 по 20 октября и сравнили с покупками аналогичного периода 2020 года. Так они выявили отрасли, где было совершено больше всего приобретений перед новыми ограничениями, передает РИА Новости.

«Сильнее всего, на 31% до 8 056 рублей, выросла средняя сумма онлайн-покупки продуктов питания и сопутствующих товаров. Что весьма логично: в период неопределенности и роста заболеваемости люди стараются запастись самым необходимым. На втором месте по росту среднего чека в онлайне выросли продажи детской одежды: средняя сумма онлайн-покупки выросла на 30% до 3 271 рубля», — говорится в исследовании.

Средняя сумма онлайн-покупок на одежду для взрослых выросла на 17% до 8546 рублей. Это может говорить о том, что многие стараются уехать за город или в курортные города. Онлайн-покупки на туристические путевки и авиабилеты выросли на 19% до 56 095 рублей.

Ранее сообщалось, что спрос на путевки в Турцию вырос на 300% после объявления нерабочих дней в России. Однако востребованность на путешествия по России, наоборот, снизилась. Это произошло из-за ужесточения регионами антиковидных мер.

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