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Украинские потребители пожаловались на плохое качество и сниженную калорийность газа
Экономика
Украинские потребители пожаловались на плохое качество и сниженную калорийность газа
pixabay.com

Киев, 22 октября. Глава союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что жалобы украинцев на качество газа могут быть связаны с тем, что украинское топливо якобы смешивается с российским.

Украинцы начали активно жаловаться на плохое качество топлива. По их словам, он стал хуже греть, из-за чего вода плохо закипает, а еда в духовке «тлеет». Многие указывают также на плохой запах газа и сниженную калорийность. Эксперты считают, что это может быть связано с плохой очисткой ресурса, передает UBR.ua.

«По факту, наши подмешивают российский газ с украинским, чтобы хоть как-то сохранить качество», — заявил Попенко.

Если газ плохо очищать от примесей и песка, то его качество будет плохим, но и себестоимость ниже. Однако украинским потребителям его продадут по обычной цене.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что граждане страны смогут покупать газ по нормальным ценам. По словам Зеленского, власть сделала много своевременных действий.

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