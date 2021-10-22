Песков: выступление Путина на «Валдае» не должно повлиять на отношения с Западом

Москва, 22 октября. Речь российского лидера Владимира Путина на Международном дискуссионном клубе «Валдай» не должна сказаться на отношениях с Западом.

Россия была, есть и будет частью Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков РИА Новости.

«Нет, никоим образом она не должна сказаться на отношениях с западными странами. Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы», — сказал он.

Президент России Владимир Путин выступил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, в ходе которого обсудил ряд внутренних и международных вопросов. По мнению российского лидера, войны, которые США вели в последние 20 лет, нанесли немалый урон в зонах этих операций.

Российский лидер напомнил, что неразвитые страны становятся на путь терроризма из-за бедности. Они испытывают проблемы с медицинским обеспечением, отсутствием перспектив и миграции.