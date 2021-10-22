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Пенсионерам будут платить по 1000 рублей за вакцинацию на Сахалине
Общество
Пенсионерам будут платить по 1000 рублей за вакцинацию на Сахалине
ФБА «Экономика сегодня»

Южно-Сахалинск, 22 октября. Сахалинским пенсионерам, которые сделают прививку против коронавируса, будут платить по тысяче рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Такое предложение выдвинули бизнесмены региона. Для этого создан фонд, из которого будут направляться деньги. Выплаты начнутся с 25 октября. После вакцинации от коронавируса пациенты будут внесены в специальную базу. Для этого необходимо подать заявление и дождаться поступления средств.

Заместитель председателя Сахалинской области Владимир Ющук одобрил данную инициативу. Она должна помочь темпам вакцинации против COVID-19. В настоящее время почти 60% пожилых жителей Сахалинской области сделали прививку.

Ранее пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала, что россияне с инвалидностью могут получить новую выплату к пенсии в 10 тысяч рублей.

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