Глава Пентагона Остин встретился с главой минобороны Дании Брамсеном в Брюсселе

Брюссель, 22 октября. Глава минобороны Дании Трине Брамсен и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили взаимодействие в сфере безопасности и действия России в некоторых регионах.

Встреча прошла в Брюсселе. Стороны подтвердили двусторонние отношения в сфере обороны между США и Данией. По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, Остин и Брасмен выразили обеспокоенность действиями России в Балтийском море, северной Атлантике. Об этом говорится в заявлении Кирби.

Также Ллойд Остин встретился с главой минобороны Испании Маргаритой Роблес. Темами обсуждения стали борьба против «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), а также отметили важность южного фланга Североатлантического альянса.

Ранее Ллойд Остин прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Киевские аналитики подвели итоги визита в страну министра обороны США Ллойда Остина. По их мнению, в ближайшие годы Америка продолжит активно поддерживать Украину вооружением, одновременно передавая функции ее политической поддержки Великобритании.

1 Организация запрещена на территории РФ.