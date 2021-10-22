Политолог Ищенко объяснил, почему рейтинг Зеленского резко упал

Москва, 22 октября. Президента Украины Владимира Зеленского «душат» и его противники, и бывшие доброжелатели. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко.

Рейтинг украинского лидера за месяц упал почти на 9%. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» отметил, что подобные события вовсе не являются открытием.

«Зеленского давно душат, причем не только те, кто его раньше не любил, но и те, кто его раньше любил, и те, кто за него бился аки львы. Теперь точно также борются против него. Это даже забавно наблюдать. Поэтому вполне естественно, что если против него сложился олигархический консенсус, то и рейтинг падает», — подчеркнул политолог.

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Он добавил, что социологи — тоже люди, которые понимают, что президенты приходят в страну и уходят. При этом олигархи, которые являются кормильцами, остаются.

Ранее политический аналитик Владимир Соловейчик в интервью для Федерального агентства новостей рассказал, что страны Европейского союза не хотят видеть в своем составе Украину, потому что она — ненадежный партнер.