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Политолог Ищенко объяснил, почему рейтинг Зеленского резко упал

  /   Обновлено: 22 октября 2021 06:34
Политика
Политолог Ищенко объяснил, почему рейтинг Зеленского резко упал
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 октября. Президента Украины Владимира Зеленского «душат» и его противники, и бывшие доброжелатели. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко.

Рейтинг украинского лидера за месяц упал почти на 9%. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» отметил, что подобные события вовсе не являются открытием.

«Зеленского давно душат, причем не только те, кто его раньше не любил, но и те, кто его раньше любил, и те, кто за него бился аки львы. Теперь точно также борются против него. Это даже забавно наблюдать. Поэтому вполне естественно, что если против него сложился олигархический консенсус, то и рейтинг падает», — подчеркнул политолог.

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Он добавил, что социологи — тоже люди, которые понимают, что президенты приходят в страну и уходят. При этом олигархи, которые являются кормильцами, остаются.

Ранее политический аналитик Владимир Соловейчик в интервью для Федерального агентства новостей рассказал, что страны Европейского союза не хотят видеть в своем составе Украину, потому что она — ненадежный партнер.

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