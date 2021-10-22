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Байден призвал американцев не беспокоиться о военном превосходстве России
Армия
Байден призвал американцев не беспокоиться о военном превосходстве России
flickr.com  /  Gage Skidmore

Вашингтон, 22 октября. Президент США Джо Байден заявил, что Америка располагает самыми мощными в мировой истории вооруженными силами, которые не смогут превзойти Россия и Китай.

Во время общения с избирателями на телеканале CNN Байден заявил, что не стремится к холодной войне с КНР. Тем не менее, США готовы защитить Тайвань в случае китайской военной агрессии, уточнил американский лидер.

Байден считает, что Соединенные Штаты имеют «самые мощные вооруженные силы в мировой истории». Президент призвал американцев не беспокоиться о том, что Китай или Россия могут превзойти США в этой сфере.

«Не беспокойтесь о том, что они смогут превзойти нас. О чем стоит беспокоиться, так это о том, что они могут предпринять действия, которые побудят их совершить серьезные ошибки», — подчеркнул Байден.

Ранее Минобороны США сообщило о завершении трех успешных испытаний, направленных на разработку гиперзвуковых вооружений. В сентябре представители Пентагона заявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты HAWC.

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