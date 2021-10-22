Режиссер Соуза находится в критическом состоянии после выстрела Болдуина на съемках

Вашингтон, 22 октября. После случайного выстрела на съемках фильма «Ржавчина» 48-летний режиссер Джоэл Соуза попал в больницу в критическом состоянии, сообщил помощник шерифа журналу The Hollywood Reporter.

В департаменте полиции округа также сказали, что оружие, ставшее причиной гибели оператора, было в руках у Алека Болдуина. Инцидент произошел на съемочной площадке в штате Нью-Мексико.

Пока неизвестно, связано ли произошедшее с человеческим фактором или неисправностью реквизитного пистолета. В рамках съемок актеры должны были стрелять холостыми патронами, однако в момент выстрела пуля или осколок задели двух людей, которые находились неподалеку.

По предварительной информации, Болдуин, который во время происшествия был в кадре, не пострадал. Местные правоохранители начали расследование. Съемки картины приостановили.