Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 06:46
06:34
Политика
Глава Пентагона Остин встретился с главой минобороны Дании Брамсеном в Брюсселе
06:34
Политика
Политолог Ищенко объяснил, почему рейтинг Зеленского резко упал
06:24
Происшествия
Защитную дамбу закрыли из-за угрозы наводнения в Петербурге
06:24
Технологии
Жители Москвы и Подмосковья теперь смогут взять iPhone в аренду
06:23
Общество
COVID-19 может спровоцировать развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона
06:22
Армия
Байден призвал американцев не беспокоиться о военном превосходстве России
06:22
Шоу-бизнес
Режиссер Соуза находится в критическом состоянии после выстрела Болдуина на съемках
06:12
Общество
Роспотребнадзор объяснил влияние антиковидных мер на рост заболеваемости COVID-19
06:10
Армия
Китай переоборудовал копии советских истребителей МиГ-19 в беспилотники
06:07
Политика
Китай призывал к сдержанности после ракетных пусков КНДР
Все новости

Роспотребнадзор объяснил влияние антиковидных мер на рост заболеваемости COVID-19
Общество
Роспотребнадзор объяснил влияние антиковидных мер на рост заболеваемости COVID-19
pixabay.com

Москва, 22 октября. Высокие показатели заболеваемости COVID-19 будут в России еще некоторое время. Об этом завила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, антиковидные меры должны повлиять на рост заражений коронавирусом. Однако из-за высокой контагиозности вируса и длительности инкубационного периода многочисленные случаи заболевания COVID-19 будут регистрировать в России еще какое-то время.

Вводимые меры повлияют на эпидемиологическую ситуацию, однако результаты будут видны не сразу, так как цепочки передачи инфекции между населением не прервутся в один день, рассказала Пшеничная в интервью РИА Новости.

Ранее сотрудник Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что среди пациентов, зараженных коронавирусом, выявлено около 10% детей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Роспотребнадзор объяснил влияние антиковидных мер на рост заболеваемости COVID-19
роспотребнадзор коронавирус антиковидные меры
Комментировать