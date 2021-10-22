Роспотребнадзор объяснил влияние антиковидных мер на рост заболеваемости COVID-19

Москва, 22 октября. Высокие показатели заболеваемости COVID-19 будут в России еще некоторое время. Об этом завила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, антиковидные меры должны повлиять на рост заражений коронавирусом. Однако из-за высокой контагиозности вируса и длительности инкубационного периода многочисленные случаи заболевания COVID-19 будут регистрировать в России еще какое-то время.

Вводимые меры повлияют на эпидемиологическую ситуацию, однако результаты будут видны не сразу, так как цепочки передачи инфекции между населением не прервутся в один день, рассказала Пшеничная в интервью РИА Новости.

Ранее сотрудник Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что среди пациентов, зараженных коронавирусом, выявлено около 10% детей.