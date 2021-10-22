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Китай переоборудовал копии советских истребителей МиГ-19 в беспилотники
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Китай переоборудовал копии советских истребителей МиГ-19 в беспилотники
wikimedia.org  /  日本防衛省·統合幕僚監部 / CC4

Пекин, 22 октября. Копии советских истребителей МиГ-19 стали беспилотниками в Китае. Соответствующие кадры самолетов появились в аккаунте Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая.

Об этом сообщает издание Defence News. Там были опубликованы снимки, на которых показаны 50 беспилотных самолетов J-6 на китайской авиабазе Ляньчэнь. Также соответствующая фотография была опубликована и в аккаунте Командования восточного театра военных действий НОАК.

Пилотируемые версии J-6 сняли с вооружения еще в 2010 году. Сообщения о производстве беспилотников стали появляться в 2013 году. Авторы статьи предположили, что их могут создавать для массивных налетов с целью борьбы с ПВО противника.

Истребитель вооружен тремя пушками НР-30 30-миллиметрового калибра. Также самолет способен нести бомбы и ракеты. Прошлую пилотируемую версию J-6 производили до 1981 года.

Ранее стало известно, что власти Кувейта объявили о решении позволить женщинам проходить службу в армии. Они смогут занимать офицерские должности и выполнять боевые задачи.

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