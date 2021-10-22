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Китай призывал к сдержанности после ракетных пусков КНДР
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Китай призывал к сдержанности после ракетных пусков КНДР

  /   Обновлено: 22 октября 2021 06:07
Политика
Китай призывал к сдержанности после ракетных пусков КНДР
ФБА «Экономика сегодня»

Нью-Йорк, 22 октября. Представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь выступил с заявлением на фоне ракетных пусков в КНДР, призвав все стороны на Корейском полуострове оставаться сдержанными в своих действиях.

На брифинге в ООН глава дипмиссии КНР подчеркнул, что Пекин внимательно следит за происходящим на Корейском полуострове. Чжан Цзюнь назвал ситуацию очень сложной. Наиболее правильным подходом для ее урегулирования представитель Китая при ООН считает дипломатические усилия.

«Призываем все причастные стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность», — заявил Чжан Цзюнь.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило об испытании новой баллистической ракеты в КНДР. Пуск был произведен с подводной лодки. Северокорейский лидер Ким Чен Ын не участвовал в испытаниях, отметили в ЦТАК.

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