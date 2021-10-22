Итальянцев удивил распорядок дня в российских детских садах

Москва, 22 октября. Воспитательница российского детского сада рассказала, что итальянцев удивил график дневного сна и приема пищи в детских дошкольных заведениях России.

По словам педагога, не во всех детских садах в Италии есть кровати, а днем спят не все дети – некоторым разрешают тихо играть в комнате со спящими сверстниками. Кроме того, итальянцев поразило трехразовое питание в российских детских садах, сообщает со ссылкой на автора Яндекс.Дзен-канала «Возвращение в детство» «Царьград».

Садики в Италии работают до 16.00. Поэтому детей в них не кормят ужином. Утром воспитанники только приходят из дома, и завтрак им не нужен, считают итальянские педагоги.

Другим удивительным фактором для итальянских гостей оказались обязательные прогулки на открытом воздухе. В Италии детей зачастую не выпускают на улицу, особенно в прохладную погоду.

Ранее основатель крупнейшей сети частных детских садов Smile Fish Иван Сорокин рассказал, что родители часто предпочитают частные учреждения, поскольку в муниципальных невозможно создать индивидуальные условия.