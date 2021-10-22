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СМИ: огонь на съемках фильма «Ржавчина» открыл Алек Болдуин
Происшествия
СМИ: огонь на съемках фильма «Ржавчина» открыл Алек Болдуин
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Санта-Фе, 22 октября. Актер Алек Болдуин открыл огонь из реквизитного пистолета на съемочной площадке фильма «Ржавчина». Жертвой выстрела стала женщина-оператор картины. Соответствующей информацией поделились местные СМИ.

Во время происшествия также пострадал еще один человек. По информации издания TMZ, инцидент произошел на съемочной площадке в штате Нью-Мексико. Актеры должны были стрелять холостыми патронами, но при открытии огня пуля либо осколки задели двух людей, которые находились неподалеку.

Легкое ранение получил режиссер ленты. Оператора фильмы в результате происшествия госпитализировали санавиацией. Сейчас неизвестно, был ли инцидент вызван человеческим фактором или неисправностью реквизитного пистолета.

Сотрудники местных правоохранительных органов начали расследование происшествия. Съемки фильма «Ржавчина» из-за инцидента на время приостановили.

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