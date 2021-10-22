Microsoft выпустила тестовую сборку последнего крупного обновления Windows 10

Редмонд, 22 октября. Microsoft выпустила тестовую сборку следующего обновления для Windows 10. Оно станет финальной крупной доработкой операционной системы (ОС), после чего американская компания сосредоточится на Windows 11.

Новая версия получила название Windows 10 November 2021 Update (Windows 10 21H2), она выйдет в ноябре. Несмотря на то, что это обновление станет последним крупным для ОС, она будет поддерживаться вплоть до 2025 года.

На данный момент тестовую сборку под номером 19044.1288 можно получить на канале Release Preview. На нем публикуются наиболее стабильные версии системы для участников программы предварительной оценки. Установку можно произвести при помощи образа диска (файл ISO).

Из нововведений обновления представлены поддержка WPA3 H2E, упрощенный вход без пароля при помощи Windows Hello for Business. Помимо этого, в системе появилась поддержка вычислений на графическом процессоре в подсистеме Windows для Linux (WSL) и Azure IoT Edge для Linux.

Windows 11 является новейшей операционной системой от Microsoft. Она получила значительный редизайн, а также новые функции. Эксперты оценили, оправдано ли наделение системы отдельным номерным знаком, или же это просто доработка прошлой версии.