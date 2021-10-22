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Песков назвал принятые в России меры против распространения COVID-19 необходимыми
Политика
Песков назвал принятые в России меры против распространения COVID-19 необходимыми
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Москва, 22 октября. Введение в России дополнительных мер против коронавируса вынужденно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он сообщил в беседе с «Известиями», что меры связаны с неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации в стране. Песков подчеркнул, что пандемия продолжается.

«Это может нравиться или не нравиться, но деваться некуда», — подчеркнул он.

Ранее российский лидер Владимир Путин 20 октября подписал указ о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Они связаны с ухудшением ситуации в связи с распространением коронавируса.

Путин накануне заявил, что в стране на данный момент складывается сложная ситуация с коронавирусом. Темпы распространения COVID-19 в последнее время значительно выросли, подчеркнул он.

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путин песков коронавирус
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