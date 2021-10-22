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Песков назвал вопрос публичной ревакцинации Путина личным решением президента

  /   Обновлено: 22 октября 2021 05:54
Политика
Песков назвал вопрос публичной ревакцинации Путина личным решением президента
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 22 октября. Решение о демонстрации кадров ревакцинации президента РФ Владимира Путина от коронавируса зависит исключительно от его мнения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков в беседе с РИА Новости также ответил на вопрос о том, поменялось ли мнение Путина после первой вакцинации, когда он решил ее не делать публичной.

«Мне неизвестно об этом. Как он решит, так и будет. Но это личное решение человека», — заявил он.

Путин привился двумя компонентами вакцины от коронавируса 23 марта и 14 апреля. Позже он рассказал, что это был российский препарат «Спутник V».

Решение о ревакцинации глава государства пока не принял. Песков отметил, что для этого требуются рекомендации специалистов.

Ранее Песков заявлял, что Путин пройдет ревакцинацию от коронавируса. При этом он отметил, что пока у российского президента сохраняется очень высокий уровень титров антител.

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путин песков ревакцинация
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