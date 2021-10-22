Кристен Стюарт не стала отрицать участие в фильме «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном

Лос-Анджелес, 22 октября. Актриса Кристен Стюарт прокомментировала предложение сыграть роль Джокера в фильме о Бэтмене, в котором также снимается ее бывший возлюбленный Роберт Паттинсон.

Издание Variety сообщило, что фанаты создали целую кампанию в социальных сетях, чтобы привлечь внимание актрисы и призвали ее исполнить роль одного из ключевых персонажей DC. Как сказала Стюарт, ей нравится такая энергия, и это могло бы хорошо получиться. Однако она не хочет играть чокнутого и страшного человека.

«Не "нет". Но это не тот персонаж, которого я бы мечтала сыграть. Лучше сделаем что-нибудь новое», — ответила звезда «Сумерек» на вопрос, означает ли это категоричное «нет».

Премьера фильма о Бэтмене состоится 3 марта 2022 года. Режиссером картины о героях из вселенной DC стал Мэтт Ривз. Кроме Роберта Паттинсона, в новом супергеройском кино снялись Зои Кравиц, Пол Дано, Питер Сарсгаард и другие звезды Голливуда.

Недавно Кристен Стюарт призналась, что роль принцессы Дианы в ленте «Спенсер» стала для нее очень пугающей затеей. Съемки в фильме звезда «Сумерек» сравнила с американскими горками.