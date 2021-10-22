Данные автовладельцев Москвы продают в даркнете за 800 долларов

Москва, 22 октября. Базу с номерами телефонов и другой информацией о владельцах автомобилей из Москвы и Подмосковья выставили на продажу в даркнете за 800 долларов.

База состоит из 50 млн строк с информацией о водителях, которых зарегистрировали в Москве и Подмосковье в период с 2006 по 2019 год. В качестве бонуса к ней прилагается файл с аналогичной информацией от 2020 года. База содержит номера телефонов, имена, даты рождения водителей, марки, модели, VIN-коды, номера и годы постановки автомобилей на учет.

Продавец утверждает, что информация досталась ему от инсайдера в ГИБДД, сообщает «Коммерсантъ». Однако источник издания и эксперты считают, что утечка могла случиться на уровне интегрируемых с базами ГИБДД региональных информационных систем.

Ранее на продажу в даркнете выставил данные 10 млн пользователей одной из букмекерских организаций и онлайн-казино. Кроме 7,8 миллиона прошедших регистрацию в России аккаунтов, в базе содержатся данные о турецких, британских, американских, немецких, бразильских и азербайджанских пользователях.