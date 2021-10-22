Педофил напал на девочку около школы в Петропавловске-Камчатском

Петропавловск-Камчатский, 22 октября. Совершившего в отношении малолетней девочки «попытку развратных действий» мужчину разыскивают в Петропавловске-Камчатском.

В четверг, 21 октября, в период с 13:30 до 14:10 мужчина совершил преступление против несовершеннолетней девочки в лесопарковой зоне недалеко от школы № 28 в микрорайоне БАМ. Злоумышленнику на вид 40 до 50 лет, с собой он мог носить котенка.

«Может носить с собой переноску для животных, любо котенка в руках», — цитирует текст ориентировки ИА «Камчатка».

Ранее посетители волгоградского магазина помогли полицейским задержать подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки. Горожане заметили предполагаемого злоумышленника в Советском районе Волгограда, сообщили в полицию и удерживали его до приезда стражей порядка.