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Педофил напал на девочку около школы в Петропавловске-Камчатском
Происшествия
Педофил напал на девочку около школы в Петропавловске-Камчатском
pxhere.com

Петропавловск-Камчатский, 22 октября. Совершившего в отношении малолетней девочки «попытку развратных действий» мужчину разыскивают в Петропавловске-Камчатском.

В четверг, 21 октября, в период с 13:30 до 14:10 мужчина совершил преступление против несовершеннолетней девочки в лесопарковой зоне недалеко от школы № 28 в микрорайоне БАМ. Злоумышленнику на вид 40 до 50 лет, с собой он мог носить котенка.

«Может носить с собой переноску для животных, любо котенка в руках», — цитирует текст ориентировки ИА «Камчатка».

Ранее посетители волгоградского магазина помогли полицейским задержать подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки. Горожане заметили предполагаемого злоумышленника в Советском районе Волгограда, сообщили в полицию и удерживали его до приезда стражей порядка.

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педофил камчатка петропавловск-камчатский
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