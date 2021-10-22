Бундестаг призвал к скорейшему вводу в эксплуатацию «СП-2»

Берлин, 22 октября. Запуск российского газопровода «Северный поток — 2» мог бы исправить ситуацию на энергетическом рынке Европы.

Председатели комитетов бундестага по экономике и энергетике, а также по экономическому сотрудничеству и развитию Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр выступили за скорейший запуск российского проекта. Об этом сообщает агентство dpa.

«Высокий спрос на природный газ требует быстрого ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2"», — заявили они.

Стоимость газа в Европе сильно выросла в последние месяцы. В начале октября топливо стало стоить более 1900 долларов за тысячу кубометров, что является историческим рекордом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что увеличение поставок газа в Европу возможно, если немецкий регулятор выдаст разрешение на транспортировку топлива по трубопроводу «Северный поток — 2». Российский лидер отметил, что сразу после этого РФ сможет начать экспорт 17,5 млрд кубометров сырья.