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Ученые ЯНАО предупредили о разбалансировке климатической системы региона
Наука
Ученые ЯНАО предупредили о разбалансировке климатической системы региона
vorkuta-eparchia.cerkov.ru  /  Воркутинская епархия

Салехард, 22 октября. Граница лесотундры в ЯНАО сдвигается по долинам рек на север, в регионе происходят активные климатические изменения, предупредил ученый Роман Колесников.

Заведующий сектором охраны окружающей среды Научного центра изучения Арктики (НЦИА) отметил, что процессы проходят постепенно. Лесотундровая растительность начала продвигаться на север, в тундру по долинам рек.

«Мы фиксируем, что в нашем регионе идут активные изменения климата, как и в целом в Арктике. Идет разбалансировка климатической системы, к которой мы привыкли уже», — цитирует Колесникова «Ямал медиа».

Заведующая химико-аналитической лабораторией НЦИА Алена Левых отметила, что в округе осваиваются новые виды животных. Во время наблюдений в Куноватском заказнике было отмечено гнездование выпи. Раньше на этой широте птица не гнездилась, подчеркнула ученый. Левых уточнила, что в структуре животных комплексов происходят изменения, но они не кардинальные.

Ранее ученые из ЯНАО получили первые данные с ошейников одомашненных северных оленей. Исследователей интересовали ритм кормления и рацион животных.

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