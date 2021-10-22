Байден пошутил, что «был сенатором 370 лет»

Вашингтон, 22 октября. Президент США Джо Байден считает, что ему удастся провести требующие многотриллионных бюджетных расходов социально-экономические инициативы через конгресс.

Американский лидер лично убеждает колеблющихся однопартийцев-демократов и находящихся в оппозиции членов Республиканской партии поддержать планы по модернизации инфраструктуры и предоставлению населению социальных льгот. В ходе общения с избирателями на телеканале CNN Байден подчеркнул, что считает возможным такое соглашение.

«Я был сенатором 370 лет и всегда был неплох в заключении разнообразных сделок», — пошутил президент США.

Байден не стал утверждать, что компромисс будет достигнут до его визита в Европу на следующей неделе. Но президент США отметил, что считает самой сложной сделкой в своей карьере запрет на штурмовое оружие, а не нынешние переговоры.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что экономические предложения Байдена принесут больше пользы Китаю, чем США. По его мнению, реализация проекта действующего главы государства увеличит налоговую нагрузку на работающие американские семьи и бизнес.