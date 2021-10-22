Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 05:12
05:10
Происшествия
Педофил напал на девочку около школы в Петропавловске-Камчатском
05:02
Экономика
Бундестаг призвал к скорейшему вводу в эксплуатацию «СП-2»
04:48
Наука
Ученые ЯНАО предупредили о разбалансировке климатической системы региона
04:45
Политика
Байден пошутил, что «был сенатором 370 лет»
04:26
Общество
Диетолог Чехонина рассказала о пользе тыквы для похудения
04:24
Происшествия
Два человека ранены из-за стрельбы на съемках фильма с Алеком Болдуином
04:19
Общество
Лидеры «Мира без наркотиков» обсудили пропаганду запрещенных веществ среди звезд
04:15
Общество
Власти Сахалина не намерены вводить QR-коды для посещения общественных мест
04:14
Экономика
Экономист Задорнов призвал россиян делать накопления методично
04:03
Политика
Минфин США: эффективные санкции должны служить четко определенной цели
Все новости

Два человека ранены из-за стрельбы на съемках фильма с Алеком Болдуином
Происшествия
Два человека ранены из-за стрельбы на съемках фильма с Алеком Болдуином
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Санта-Фе, 22 октября. Два человека получили ранения разной степени тяжести. Причиной травм стало оружие, которое неправильно сработала во время съемки фильма «Ржавчина» при участии Алека Болдуина. Соответствующей информацией поделился портал TMZ.

По информации издания, происшествие случилось на территории съемочной площадки в штате Нью-Мексико. Актеры должны были открыть огонь холостыми патронами, однако при выстреле пуля или осколки задели двух людей, которые находились рядом.

Легким ранением отделался режиссер вестерна. Во время инцидента также пострадали оператор картины. Медики госпитализировали ее санавиацией. По предварительной информации, Болдуин, который во время происшествия был в кадре, не пострадал.

В данный момент неизвестно, было ли происшествие вызвано человеческим фактором или неисправным реквизитом. Местные правоохранители начали расследование. Съемки картины приостановили.

Австралийца недавно застрелили в автомобиле на западе Сиднея. Во время стрельбы также пострадал еще один человек. Правоохранители заявили, что состояние пострадавшего оценивается как критическое.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Два человека ранены из-за стрельбы на съемках фильма с Алеком Болдуином
стрельба алек болдуин фильм съемки
Комментировать