Два человека ранены из-за стрельбы на съемках фильма с Алеком Болдуином

Санта-Фе, 22 октября. Два человека получили ранения разной степени тяжести. Причиной травм стало оружие, которое неправильно сработала во время съемки фильма «Ржавчина» при участии Алека Болдуина. Соответствующей информацией поделился портал TMZ.

По информации издания, происшествие случилось на территории съемочной площадки в штате Нью-Мексико. Актеры должны были открыть огонь холостыми патронами, однако при выстреле пуля или осколки задели двух людей, которые находились рядом.

Легким ранением отделался режиссер вестерна. Во время инцидента также пострадали оператор картины. Медики госпитализировали ее санавиацией. По предварительной информации, Болдуин, который во время происшествия был в кадре, не пострадал.

В данный момент неизвестно, было ли происшествие вызвано человеческим фактором или неисправным реквизитом. Местные правоохранители начали расследование. Съемки картины приостановили.

Австралийца недавно застрелили в автомобиле на западе Сиднея. Во время стрельбы также пострадал еще один человек. Правоохранители заявили, что состояние пострадавшего оценивается как критическое.