Лидеры «Мира без наркотиков» обсудили пропаганду запрещенных веществ среди звезд

Санкт-Петербург, 22 октября. Проблему запрещенных веществ среди молодежи и их пропаганду среди представителей шоу-бизнеса обсудили лидеры общественного движения «Мир без наркотиков» Мария Ломова и Ганна Морозова.

Ранее стало известно, что Зюзинский суд Москвы оштрафовал журналиста Юрия Дудя на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде запрещенных веществ в интервью с украинским видеоблогером Иваном Рудским, более известным как Ивангай. Молодой человек рассказывал, что употреблял наркотики.

Ломова в ходе пресс-конференции в студии Медиагруппы «Патриот» отметила, что посмотрела скандальный выпуск. Она считает, что он содержит призывы к употреблению наркотиков.

«Гости высказываются положительно и один из них разделяет наркотические вещества на благоприятные и нет. Такое разделение неприемлемо, потому что это публичные личности и за ними идет молодое поколение», — заявила глава движения «Мир без наркотиков».

Она добавила, что публичные люди должны нести большую ответственность. Они должны тщательно обдумывать свои высказывания. Ломова подчеркнула, что любой штраф является неприятным, однако 100 тысяч рублей для знаменитостей — это незначительные деньги.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Судебная система должна реализовываться, поэтому, если в законе прописано,это должно соблюдаться», — подытожила она.

Относительно ситуации со штрафом Дудю высказалась Ганна Морозова. Она подчеркнула, что не хотела бы уделять много внимания людям, которые занимаются пропагандой запрещенных веществ.

«Дело в том, что многие люди, даже в Instagram, снимают ролики под мотивы и не задумываются, что там звучит, а молодое поколение подпевает и глубоко проникается этим, то есть просто даже неосознанно начинают подражать», — отметила представитель организации.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Морозова упомянула аналогичный случай с рэпером Моргенштерном, который заплатил штраф за пропаганду наркотиков в своих песнях. По ее мнению, для музыканта это был скорее пиар, чем какое-то реальное наказание. Назначенная сумма для него является незначительной.

Морозова вспомнила случай, когда хип-хоп исполнителю запретили концерт. Она считает, что это эффективная мера, поскольку деятельность Моргенштерна на какое-то время приостановилась.

«Когда рэперы пропагандируют наркотики, им просто выписывают штраф, а песня как крутилась, так и крутится», — резюмировала эксперт.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ломова также вспомнила о культовой песне рок-группы Агата Кристи «Опиум». В ней, по ее мнению, присутствует пропаганда запрещенных веществ. Она считает, что за этим должна «следить» цензура. В творении братьев Самойловых есть строки «давай вечером с тобой встретимся, будем опиум курить».

«Да, конечно, это пропаганда, такого не должно быть <...> Я согласна, что должна существовать цензура в этом плане», — завила гостья «Патриота».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Лидер организации рассказала, как вызвать отвращение к пагубным привычкам у молодежи. Она уверена, что ключ к достижению этой цели лежит в качественном и грамотном просвещении молодого населения.

«Было бы здорово дружить с такими людьми и вместе заниматься этой пропагандой и профилактикой, потому что они все-таки являются законодателями мнения для молодежи», — заявила Ломова.

Активистка добавила, что у детей должен быть здоровый пример, способный вдохновить, а не призывать попробовать запрещенные вещества. Практически все подростки выбирают себе кумира, с которого копируют привычки, поведение и отношение к собственной жизни.