Власти Сахалина не намерены вводить QR-коды для посещения общественных мест

Южно-Сахалинск, 22 октября. Сахалинские власти не планируют ужесточать ограничения из-за пандемии COVID-19 в ближайшее время.

Отмечается, что власти регионы не будут вводить режим QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции для посещения общественных мест. Самоизоляцию призывают соблюдать людям старше 60 лет и тем, кто имеет какие-либо хронические заболевания, не прошедшим вакцинацию ранее.

Ранее власти Мурманской области объявили о введении QR-кодов, свидетельствующих о прохождении полного курса вакцинации от коронавирусной инфекции, при посещении спортивных мероприятий в закрытых помещениях. В постановлении правительства Мурманской области говорится, что альтернативой могут служить бумажные сертификаты.