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Экономист Задорнов призвал россиян делать накопления методично
Экономика
Экономист Задорнов призвал россиян делать накопления методично
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 октября. Президент-председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов призвал россиян при формировании накоплений избегать излишней боязни риска и не делать ставку на один инструмент.

Эксперт отметил, что основную базу портфеля должны составлять инструменты с разной степенью защиты, как безрисковые, так и обладающие высоким элементом риска. Кроме того, не следует пытаться найти «самый лучший» инструмент инвестиций и делать его единственным для всех накоплений. Гораздо эффективнее диверсифицировать накопления, подчеркнул специалист.

Еще одной распространенной ошибкой Задорнов назвал то, что россияне стараются откладывать только крупные суммы.

«Для успешного инвестирования полезно выработать привычку – получив любой доход, сразу отложить какую-то сумму. Единственное, ради чего стоит прилагать усилия – это наше будущее и заботиться о нем нужно методично и уже сегодня», — цитирует главу «Открытия» РИА Новости.

Ранее портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист заявил, что накопления россиян могут обесцениваться из-за роста цен на товары и услуги. Инфляция, по словам эксперта, остается угрозой для накоплений россиян как в рублях, так и в долларах.

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