Минфин США: эффективные санкции должны служить четко определенной цели

Вашингтон, 22 октября. Заместитель главы Минфина США Адевале Адейемо рассказал, какими должны быть санкции, вводимые США в отношении стран, которые Вашингтон считает соперниками.

На организованном Центром новой американской безопасности (CNAS) видеосеминаре Адейемо задали вопрос о наиболее эффективном подходе к санкциям против соперников США, например, Китая и России. Такие рестрикции должны преследовать четко определенные цели, по достижении которых санкции могут быть сняты, отметил чиновник.

«Чтобы санкции были эффективными, они должны служить основной цели, которая четко определена и легко понятна, и, в конечном счете, если эта цель достигнута, мы можем снять эти санкции», — сообщил Адейемо.

Ранее на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин заявил, что эффект от контрмер, связанных с введением санкций в отношении России, оказался хорошим для страны. Глава государства подчеркнул, что определенную роль в этом сыграла и политика импортозамещения.