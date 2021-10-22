Систему QR-кодов вводят в Магадане для посещения баров и кинотеатров

Магадан, 22 октября. Жители Магаданской области смогут посещать общественные места лишь при наличии QR-кода. Соответствующие изменения были внесены в постановление правительства от 21 октября. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Изменения начнут работать с 30 октября. По новым правилам, гражданам от 18 лет для посещения массовых мероприятий, которые проводятся при участии больше 50 человек, гостиниц, ресторанов, баров, дискотек, кинотеатров, концертов, клубов, многоцелевых центров, библиотек, музеев, спортивных объектов, бань, массажных салонов придется иметь с собой QR-код.

QR-код должен подтверждать информацию о перенесении COVID-19 и дату выздоровления, с которой прошло не больше шести месяцев. Также в сертификате может быть сказано об отрицательном результате ПЦР-теста, отобранного не ранее чем за трое суток. Код может подтверждать сведения о вакцинации.

Власти Марий Эл также недавно ввели систему QR-кодов. Сертификат необходим будет с 22 октября для посещения торговых центров, музеев и клубов.