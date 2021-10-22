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Власти дали бизнесу еще год на адаптацию к реформе электронной подписи
Общество
Власти дали бизнесу еще год на адаптацию к реформе электронной подписи
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Москва, 22 октября. Не весь бизнес успел подготовиться к новым требованиям применения электронной подписи, в том числе из-за того, что выход подзаконных нормативных актов задержался. Поэтому власти дали предприятиям годовую отсрочку, которая позволит компаниям без сбоев перестроить необходимые процессы.

Ранее предполагалось, что уже с 1 января это требование станет обязательным, информирует «Коммерсантъ». Однако теперь стало известно, что на 2022 год использование машиночитаемой доверенности, которая подтверждает право сотрудника компании электронно подписывать документы от ее имени, остается добровольным, рассказал представитель вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Согласно новому порядку, сотрудники компаний для подтверждения своих полномочий подписывать документ от имени организации обязаны использовать личную КЭП только на основании машиночитаемой доверенности, заверенной электронной подписью руководителя.

Эксперимент по использованию усиленной электронной подписи при оказании государственных услуг начинается в России. Об этом сообщают на официальном портале правовой информации.

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