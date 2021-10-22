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Следователи подозревают заведующую детсадом в ЯНАО в хищении 400 тысяч рублей

  /   Обновлено: 22 октября 2021 03:41
Общество
Следователи подозревают заведующую детсадом в ЯНАО в хищении 400 тысяч рублей
pixabay.com

Салехард, 22 октября. Заведующую детским садом в Ноябрьске подозревают в мошенничестве, сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Следователи выяснили, что женщина в 2020 и 2021 году платила за фиктивное выполнение работ. После получения денег средства передавали ей. Сумма похищенного превысила 400 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело в отношении заведующей. Она подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения, информирует «Ямал-Медиа».

Ранее в ЯНАО передали в суд дело в отношении экс-руководителя ямальского филиала кадастровой палаты. В СКР выяснили, что он выписывал подчиненным премии, а после требовал передать деньги ему якобы на нужды филиала. Мужчина подозревается в присвоении таким образом более 14 миллионов рублей.

В августе правоохранители обвинили дорожных чиновников Ямала в миллионных взятках. Следователи установили, что в 2019 году один из них получил взятку в размере трех миллионов рублей.

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ямал мошенничество детсад ноябрьск
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