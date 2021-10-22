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Близнецов, Скорпионов и Водолеев ждет денежный водопад в 2022 году

  /   Обновлено: 22 октября 2021 03:34
Общество
Близнецов, Скорпионов и Водолеев ждет денежный водопад в 2022 году
pixabay.com  /  JetraTull

Москва, 22 октября. Представителей некоторых знаков зодиака ожидает поток денег в 2022 году. Такой прогноз сделал астролог Павел Глоба.

Так, Близнецы справятся со всеми трудностями, которые ожидают их в 2022 году. Представителям этого знака зодиака представится возможность сменить работу на более подходящую, где они смогут получать большую зарплату.

Скорпионов также ждет денежный дождь. В следующем году они смогут совместить работу с любимым увлечением. Это подарит рожденным под этим покровителем полное удовольствие от происходящего. Для этого придется потрудиться, но старания окупятся денежным потоком.

Чтобы добиться успехов, Водолеям поможет труд и целеустремленность. В первой половине года они смогут решить все рабочие вопросы. Это время идеально для переговоров и подписания контрактов. В 2022 году Водолеи создадут себе финансовую подушку безопасности.

Ранее астрологи перечислили лучшие дни октября для совершения покупок и вложений, которые помогут укрепить свое финансовое положение.

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