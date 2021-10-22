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Систему мониторинга качества воздуха введут в Норильске

  /   Обновлено: 22 октября 2021 03:28
Общество
Систему мониторинга качества воздуха введут в Норильске
Федеральное агентство новостей

Норильск, 22 октября. Датчики, которые будут следить за качеством воздуха, установят в Норильске. Соответствующее соглашение подписал вице-президент ГМК «Норникель» Станислав Селезнев и глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Датчики будут установлены на предприятиях Заполярного филиала «Норникеля» и в жилых зонах Норильска. Это позволит следить за выбросами загрязняющих веществ от предприятий и проводить мониторинг атмосферного воздуха в городе.

В Норильске есть уже 16 датчиков. Их протестируют до весны 2022 года. Во втором полугодии следующего года устройства появятся на стационарных источниках выбросов, рассказал Буцаев в интервью телеканалу «360».

По его словам, введение таких мер поможет достичь национальных целей в рамках проекта «Экология», а также распространить экомониторинг на территории всей России.

Ранее специалисты научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии создали систему, которая позволяет контролировать экологическую обстановку в любых труднодоступных регионах России.

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