Систему мониторинга качества воздуха введут в Норильске

Норильск, 22 октября. Датчики, которые будут следить за качеством воздуха, установят в Норильске. Соответствующее соглашение подписал вице-президент ГМК «Норникель» Станислав Селезнев и глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Датчики будут установлены на предприятиях Заполярного филиала «Норникеля» и в жилых зонах Норильска. Это позволит следить за выбросами загрязняющих веществ от предприятий и проводить мониторинг атмосферного воздуха в городе.

В Норильске есть уже 16 датчиков. Их протестируют до весны 2022 года. Во втором полугодии следующего года устройства появятся на стационарных источниках выбросов, рассказал Буцаев в интервью телеканалу «360».

По его словам, введение таких мер поможет достичь национальных целей в рамках проекта «Экология», а также распространить экомониторинг на территории всей России.

Ранее специалисты научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии создали систему, которая позволяет контролировать экологическую обстановку в любых труднодоступных регионах России.