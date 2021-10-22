Читатели Daily Express осудили Польшу за просьбу к ЕС помочь в расследовании газового кризиса

Лондон, 22 октября. Британские читатели Daily Express раскритиковали Варшаву из-за нападок на Москву.

Британское издание ранее опубликовало статью о реакции Польши на газовый кризис в Европе. В материале сказано, что министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка призвал Еврокомиссию разобраться в причастности российской компании «Газпром» к дефициту газа на рынке Европы. При этом в Варшаве заявляют, что в «Северном потоке — 2» нет нужды, так как польские трубопроводы работают не на всю мощь.

«Ну что умеют делать эти назначенцы ЕС? Ничего, кроме вымогательства. Россия устроила ЕС хороший мордобой. Где европейский авторитет, когда ЕС включает заднюю скорость и признает российское господство в сфере энергопоставок?» — написал RichOn.

«Похоже, Польша расстроилась из-за потери доходов от транзита российского газа. Россия сама решает, как ей продавать и транспортировать свой газ», — заявил MShepp.

«Польша просит ЕС помочь? Интересно. Эта страна зарабатывает на транзите газа и тявкает на кормящую ее руку. В данном случае она гавкает на две кормящие ее руки. Забавно», — прокомментировал Monaisland.

Ранее разыгранные президентом России Владимиром Путиным «газовые маневры» в Европе привели в восторг читателей британского издания Daily Express. Пользователи Сети призвали премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона учиться у российского лидера искусству дипломатии и управления.