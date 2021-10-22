Три рейса задержаны в аэропорту Анадыря из-за непогоды

Анадырь, 22 октября. Вылет трех самолетов из аэропорта Анадырь на Чукотке задержан из-за метеоусловий. Об этом информирует онлайн-табло воздушной гавани.

Самолет из аэропорта им. Ю. С. Рытхэу в Марково не может вылететь уже пятый день подряд — с 18 октября. Задержаны также авиарейсы в Залив Креста и Певек.

Сейчас Чукотка находится под влиянием циклона. На данный момент он принес на полуостров ветер с порывами до 33 метров в секунду и метель, однако его влияние на погоду в округе не слабеет. Сейчас в Анадыре пасмурно, скорость ветра составляет около трех метров в секунду.

Аэропорт Анадырь имени Рытхэу — международный аэропорт федерального значения совместного базирования. Находится рядом с региональным центром.

Ранее воздушное судно с вахтовиками на борту, направлявшееся на Чукотку, вынужденно село в аэропорту якутского Среднеколымск. Инцидент произошел 20 октября.