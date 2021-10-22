Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 03:42
03:41
Общество
Следователи подозревают заведующую детсадом в ЯНАО в хищении 400 тысяч рублей
03:34
Общество
Близнецов, Скорпионов и Водолеев ждет денежный водопад в 2022 году
03:28
Общество
Систему мониторинга качества воздуха введут в Норильске
03:16
Экономика
Читатели Daily Express осудили Польшу за просьбу к ЕС помочь в расследовании газового кризиса
03:15
Происшествия
Три рейса задержаны в аэропорту Анадыря из-за непогоды
03:13
Экономика
Аналитик Маслов спрогнозировал краткосрочное укрепление рубля
03:00
Политика
Россия готова к диалогу с НАТО при условии общения на равных
02:43
Общество
Московские МФЦ в период объявленных выходных будут регистрировать только разводы
02:40
Политика
Политик Хосе Кабельо Рондон стал участником Международного таможенного форума в Москве
02:21
Экономика
Рынок акций в России упал на 1,6%
Все новости

Аналитик Маслов спрогнозировал краткосрочное укрепление рубля
Экономика
Аналитик Маслов спрогнозировал краткосрочное укрепление рубля
pixabay.com

Москва, 22 октября. Рубль будет получать поддержку от цен на энергоносители на фоне восстановления мирового спроса на топливо и после пандемии, а то, что мы наблюдаем сейчас, скорее всего, имеет краткосрочный эффект, заявил аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов.

На данный момент ключевыми факторами поддержки рубля остаются высокие цены на газ, нефть и уголь из-за энергетического кризиса, который распространился как на Запад, так и на Восток, отметил специалист в беседе с «Прайм».

«Сегодня рубль остается одним из главных бенефициаров энергокризиса, а 5-летние CDS на Россию под конец прошлой недели продолжали снижение до уровня в 84,3», — заметил аналитик.

Курс рубля сейчас получает поддержку из-за приближающегося нового налогового периода, подчеркнул Маслов. Также его поддерживают значительные цены на нефть и газ. Ослабление доллара положительно влияет на постепенное укрепление российской валюты, отметили экономисты.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Аналитик Маслов спрогнозировал краткосрочное укрепление рубля
рубль валюта укрепление
Комментировать