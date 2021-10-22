Аналитик Маслов спрогнозировал краткосрочное укрепление рубля

Москва, 22 октября. Рубль будет получать поддержку от цен на энергоносители на фоне восстановления мирового спроса на топливо и после пандемии, а то, что мы наблюдаем сейчас, скорее всего, имеет краткосрочный эффект, заявил аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов.

На данный момент ключевыми факторами поддержки рубля остаются высокие цены на газ, нефть и уголь из-за энергетического кризиса, который распространился как на Запад, так и на Восток, отметил специалист в беседе с «Прайм».

«Сегодня рубль остается одним из главных бенефициаров энергокризиса, а 5-летние CDS на Россию под конец прошлой недели продолжали снижение до уровня в 84,3», — заметил аналитик.

Курс рубля сейчас получает поддержку из-за приближающегося нового налогового периода, подчеркнул Маслов. Также его поддерживают значительные цены на нефть и газ. Ослабление доллара положительно влияет на постепенное укрепление российской валюты, отметили экономисты.