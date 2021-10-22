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Россия готова к диалогу с НАТО при условии общения на равных
Политика
Россия готова к диалогу с НАТО при условии общения на равных
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Москва, 22 октября. Россия не готова сотрудничать с НАТО, пока Альянс не начнет общаться с ней на равных. Организация же пока общается с Москвой свысока, позволяя себе много лишнего, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Министры обороны НАТО на встрече 21 октября обсудили отношения с Россией. Несмотря на заявление генсека Альянса Йенса Столтенберга об открытости к диалогу, министры согласовали новый план противодействия России. Замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что к Москве по дипканалам не обращались насчет диалога России и НАТО, передают «Известия».

«Вместо этого в НАТО предпочитают мегафонную дипломатию, делая заявления о том, что они сожалеют о нашем решении, будто бы оно упало с неба, а не было вызвано их откровенно недружественными шагами», — сказал он.

По словам Косачева, диалог сможет состояться при непротиворечащих друг другу делах и риторике. Сейчас риторика НАТО очень враждебная. При этом сохраняются элементы приглашения к диалогу, но не делается ничего для содержательного разговора.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия возобновит диалог с НАТО, если Альянс проявит в этом реальную заинтересованность. По ее словам, руководство Североатлантического альянса должно предоставить дорожную карту, в которой будут прописаны конкретные шаги по восстановлению взаимодействия с Москвой.

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