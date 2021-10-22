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Политик Хосе Кабельо Рондон стал участником Международного таможенного форума в Москве

  /   Обновлено: 22 октября 2021 02:40
Политика
Политик Хосе Кабельо Рондон стал участником Международного таможенного форума в Москве
 /  Федеральное агентство новостей

Москва, 22 октября. Венесуэльский политик Хосе Кабельо Рондон принимает участие в Международном таможенном форуме 2021 в Москве. Он обещает заключить соглашения в области таможни для развития отношений двух стран.

В мероприятии, которое пройдет с 21 по 22 октября, примут участие 44 делегации из 39 стран и пяти международных организаций, информирует посольство Венесуэлы в России в Twitter.

Главными темами форума будут цифровизации и информатизации таможенных процессов, а также сотрудничество в сфере обмена информацией о поставках товаров. Участники обсудят преодоление таможенных трудностей, связанных с коронавирусными ограничениями.

Ранее президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай». Он 3,5 часа отвечал на вопросы участников и озвучивал свои точки зрения по поводу ключевых вопросов современности. Среди прочего президент заявил, существующая модель капитализма не подходит для нынешнего мира.

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